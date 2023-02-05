اليوم.. «زراعة الشيوخ» تناقش دراسة حول اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، الدراسة المقدمة بشأن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر"، وذلك بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بحضور ممثلي الحكومة.

ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وخلال اجتماع لجنة الزراعة، يوم الإثنين، تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في حضور ممثلي الحكومة.