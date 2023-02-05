الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: الاتحاد الأوروبى يواصل دعمه لأوكرانيا لصالح الهيمنة الأمريكية

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

 قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يواصل دعمه للنازيين الجدد في كييف، مشيرة إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تستهدف إضعاف روسيا وتوسيع الهيمنة للولايات المتحدة والناتو.


وقالت زاخاروفا وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن القمة التي أقيمت أمس في كييف هدفها إضعاف روسيا وخدمة تطلعات الهيمنة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه المتهور للنظام النازي الجديد في كييف".


وأضافت أن المشاركين في قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي سيصابون بخيبة أمل شديدة، وعليهم التبرير أمام مواطنيهم عن المصادر التي استخدمها الغرب بتمويل اللعبة الجيوسياسية الدموية حتى آخر أوكراني، مؤكدة أن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا سوف تتحقق.


وأوضحت زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي يعيد التأكيد بسخرية في بيان مشترك عقب القمة "على الالتزام بالاحترام الكامل لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات"، لافتة إلى أن هذا الأمر يتعارض تماما مع المبادئ التي تم بناء الاتحاد الأوروبي عليها في يوم من الأيام.


وعلى صعيد متصل، أشادت وزارة الدفاع البريطانية بالقوات الأوكرانية، قائلة إنها كانت "سريعة في إتقان ضوابط التحكم" في الدبابات البريطانية التي أرسلتها لندن إلى كييف لدعمها في الحرب ضد روسيا.


وقالت وزارة الدفاع البريطانية - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم /السبت/ - "سارعت أطقم الدبابات من القوات المسلحة الأوكرانية في إتقان ضوابط التحكم في الدبابات القوية من طراز تشالنجر 2 خلال الأسبوع الجاري"، كما نشرت صورا لعد من الدبابات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.

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