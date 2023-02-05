شريف مدكور ولينا شاكر.. صداقة خففت ألم الإصابة بالسرطان

كشف الإعلامي شريف مدكور، والإعلامية لينا شاكر، تفاصيل رحلتهما مع مرض السرطان، وكيف مرا برحلة العلاج القاسية، خاصة مع علاقة الصداقة القوية التي تربطهما.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن لينا شاكر حضرت معي كافة مراحل علاجي من السرطان وكانت تعرف كافة التفاصيل.

وتابع:" لما عرفت إن أنا مصاب بالسرطان خدتها ببساطة، ومأخدتش ولا يوم أجازة في الراديوا والتليفزيون وعايش حياتى جدا لان عندنا أحسن أطباء العالم، وشايف اللى شعره وقع بمرض السرطان ينزل الشارع كده عشان الناس تعرف إنه بيحارب السرطان ولابد أن يلاقى دعما منهم".

وأكمل:"شعري موقعش أثناء الكيماوي بسبب إن الدكتور كان بيحطلى تلج فوق شعرى بيساعد على عدم سقوط الشعر ولكن هناك كيماوي بيوقع الشعر، وبشكر كل من دعموني في مرضي".

ومن جانبها قالت الإعلامية لينا شاكر، إن تجربة الإصابة بالسرطان صعبة وعاشتها مع والدها لسنوات طويلة".

وتابعت:"زعلت بعد إصابتي بالسرطان يوم فقط وربنا أعطاني القوة لتحمل الموقف".