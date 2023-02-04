رئيس «طاقة الشيوخ» ناعيا شريف إسماعيل: كان رجل دولة من طراز رفيع

نعى عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل، واصفا إياه بـ"الشخصية الخلوقة المسؤولة"، حيث كان رجلا من طراز رفيع أخلص في تأدية المهام الوطنية التي تولاها كافة.

وأضاف عياد، أن إسماعيل كان رجل دولة، وعمل كجندي من جنود مصر المخلصين، خلف القائد عبدالفتاح السيسي، في معركة التحول التاريخية التي بدأت عام 2016 نحو تحقيق أهداف مصر في الحضارة ومواكبة النظام الاقتصادي العالمي والثورة العلمية والحضارية.

واختتم عياد: سطر الراحل سيرة عطرة عقب رحلة عطاء وإخلاص قضاها بتفاني شديد في خدمة الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.