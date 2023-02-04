نقيب الأشراف ناعيًا المهندس شريف إسماعيل: «قدُم مصلحة الوطن فوق كل شيء»

نعى محمود الشريف نقيب الأشراف، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، الذي وافته المنية قبل قليل.

وأكد نقيب الأشراف، أن المهندس شريف إسماعيل أدى عمله بكل تفان وأمانة وإخلاص، وقدم مصلحة وطنه فوق كل شيء.



وتقدم الشريف بخالص العزاء إلى مجلس الوزراء والشعب المصري وأسرة المهندس شريف إسماعيل، داعيًا المولى عز وجل أن يجعل إخلاصه في عمله في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي المهندس شريف إسماعيل الرئيس السابق لمجلس الوزراء، مساء السبت، عن عمر ناهز ٦٨ عاما.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، نعى المهندس شريف إسماعيل الرئيس السابق لمجلس الوزراء.

وقال الرئيس السيسي:"أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".