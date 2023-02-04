السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

طاهر أبو زيد يكشف سبب عدم تأهل المغرب لنهائى كأس العالم

صورة
صورة

قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، إن أداء منتخب المغرب فى كأس العالم نفخر به فى القطر كله.


وكشف "أبو زيد" خلال فعاليات ندوة "لقاء مع الكابتن طاهر أبو زيد" فى قاعة المحور الرئيسي ببلازا ١ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ٥٤، ويديرها إبراهيم عبد الجواد، أن المنتخب المغربى لو يملك رأس حربة كان من المؤهل بقوة أن يقف أمام الأرجنتين فى المباراة النهائية بكأس العالم.

وبسؤاله حول ما الذى ينقص منتخبنا المصرى للتطوير، أكد "أبو زيد"، أنه من غير المقبول الاستعانة بلجنة حكام أجانب رغم وجود حكام مصريين أكفاء، مشيرا إلى أن عدد المحترفين فيه لا يتجاوز ٣ أو ٤ لاعبين، وأنه بالنظر إلى منتخب السنغال ستجد لاعبيه أغلبهم فى أوروبا وهكذا منتخب المغرب.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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