السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

طاهر أبو زيد في حضرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 54 (صور)

جانب من الندوة
جانب من الندوة

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة "لقاء مع الكابتن طاهر أبو زيد" فى قاعة المحور الرئيسي فى "بلازا ١" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ٥٤، ويديرها إبراهيم عبد الجواد.

قال الكابتن طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، إنه ليس ببعيد عن الوسط الرياضى، مؤكدا أنه شرف لمدة ٩ سنوات جاء بعدها وزيرين رياضة، كما له باع كبير فى الإعلام الرياضى.

وأضاف: “لكل فترة رجالها”، مشيرا إلى أن المجال الرياضى كفيل بتقديم المواهب الجدد، مؤكدا أنه لم يبتعد عن المجال الرياضى كمشاهد ومراقب الآن.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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