بعد وفاة شخص وإصابة 50 في أمريكا بسبب قطرة العين.. هل تباع في مصر؟

ذعر كبير تسببت فيه قطرة عيون منتشرة داخل الولايات المتحدة وهي قطرة "إيزري كير" المرطبة، وذلك بعد أن تسببت في 50 حالة عدوى مقاومة للبكتيريا ووفاة واحدة في 11 ولاية أمريكية، وهو ما أدى إلى دعوة مراكز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، بالتوقف التام عن استخدام هذه القطرة.

حسب أقوال معظم المصابين تبين أنهم استخدموا القطرة المرطبة، وهي الأكثر شيوعًا، وذلك على الرغم من أنها خالية من المواد الحافظة فهل هذه القطرة تباع في مصر، وتهددنا نحن أيضًا؟ هذا ما ستنكشفه في التقرير التالي:

استشاري عيون: لا تباع في مصر

الدكتور محمد البرادعي دكتوراه طب وجراحة العيون في حديثه لـ"الدستور" قال إن هذه القطرة تحديدًا وبذلك الاسم التجاري لا تباع بمصر، مشيرًا إلى أن أغلب الظن في سبب حدوث هذه الإصابات والوفاة عقب استخدام هذه القطرة، هو سوء تصنيع دفعة بعينها من قبل المصنع الدوائي المنتج للقطرة، وليس عيبًا في المادة الفعالة داخلها، موضحًا أنه حسب ما أعلن فلم يظهر منها شكاوى في الولايات المتحدة من قبل.

الزائفة الزنجارية

وكان قد اختبر المركز زجاجات مفتوحة من القطرة المذكورة، حيث عثر على بكتيريا “الزائفة الزنجارية” المقاومة للمضادات الحيوية “الكاربابينيمات”، و”سيفتازيديم” و”سيفيبيم”، وحاليًا يختبر المركز البكتيريا لمعرفة ما إذا كانت تتطابق مع سلالة العدوى في العدوى المبلغ عنها، وذلك وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”.

والزائفة الزنجارية هي بكتيريا تنتشر عادة في أماكن الرعاية الصحية وتوجد أيضًا بشكل شائع في التربة والمياه، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

صيدلي: نمو البكتريا يعني عيب في التصنيع

من جهته أكد الصيدلي إسلام السيد مالك إحدى الصيدليات الشهيرة بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة في حديثه لـ"الدستور"، أن العثور على بكتيريا الزائفة الزنجارية” وهي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية “الكاربابينيمات”، داخل عبوات قطرة "إيزي كير" “يعني أن المصنع المنتج لهذه القطرة لم يراع سلامة شروط الإنتاج و أمنه ما أدى إلى تعرض المنتج "عبوات القطرة" للتلوث بتسرب هذه البكتيريا التي أفضت في النهاية إلى الإصابة بل إلى القتل.

بيان الشركة المنتجة

والشركة المنتجة لقطرة "إيزري كير" أصدرت بيانًا قالت فيه إنها لم تُجبر على استدعاء أي من الانخفاضات ولم تتلق أي تقارير للمستهلكين.

كما تابعت في بيان لها: “لقد أدركت إيزري كير في الأيام القليلة الماضية أن مراكز السيطرة على الأمراض تجري تحقيقًا مستمرًا بشأن الأحداث الضائرة التي تنطوي على العديد من قطرات العين التي لا تحتاج إلى وصفة طبية”.

وأضافت: “لم تتلق إيزري كير أي شكاوى من المستهلكين أو تقرير الأحداث السلبية المتعلقة بالتحقيق حتى الآن، وحتى هذا التاريخ، لم تتلق أي اتصال من أي وكالة تنظيمية تقدم أي نتائج أو تفاصيل إليها حول التحقيق الجاري”.

وعلى نفس هذا النحو سبق وأن حذرت هيئة الدواء المصرية في أواخر العام الماضي، المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية، من بعض العبوات المحتمل تواجدها في السوق المصري والمغشوشة من قطرة عين تدعى"نيفانيك".

وقالت الهيئة إن التحذير جاء بناء على ما ورد إليها من قبل الشركة صاحبة المستحضر، نحو احتمال وجود عبوات مغشوشة منه على النحو التالي "NEVANAC 1MG/ML EYE DROPS 5ML".

وبينما تستخدم قطرة "إيزي كير" في الولايات المتحدة لترطيب العيون، تستخدم قطرة العين "نيفانيك" للحد من الألم والالتهاب، خاصة المرتبط بعملية جراحة إزالة المياه البيضاء.

وحينها سبق وأن حددت هيئة الدواء طرق التفريق بين العبوات الأصلية والمغشوشة لهذا المستحضر، خاصة من ناحية الكرتون الخارجي.

ومن المعروف أن العديد من أطباء العيون ينصحون باستخدام قطرات العين المرطبة بشكل متكرر على مدار اليوم واصفين إياها بأنها لا تسبب أى مشاكل بالعين، بل أنها تقي العين من حدوث عدد من المضاعفات، كما أوضح الكثير منهم أن القطرات المرطبة يمكن استعمالها لأى شخص وليس لمرضى العيون فقط.