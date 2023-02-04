روسيا: مطالبة الدول الأفريقية بعدم التعاون مع موسكو له أثر عكسى

قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية أوليغ أزوروف: إن مطالبة الدول الغربية والدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا لها أثر عكسي.

وتابع في تصريح لوكالة "سبوتنيك": محاولات الدول الغربية بالتسبب لروسيا "بنوع من الأنشطة الخبيثة في أفريقيا ، تعتبر مفلسة" وأضاف: (مطالب الغرب بعدم التعاون مع روسيا) له تأثير عكسي، لأن محاولة الإملاء وفرض قواعدهم على دول أخرى، يتسبب في رد فعل حاد من العديد من الدول الأفريقية، التي مثلها مثل روسيا، لديها سيادة وتدافع عنها".

ومن المقرر عقد القمة الروسية - الأفريقية الثانية في يوليو 2023، في سان بطرسبورغ وعقدت القمة الأولى في عام 2019 في سوتشي بمشاركة رؤساء معظم الدول الأفريقية.

روسيا: خطوات لبناء التعاون مع إفريقيا فى مجالات الطاقة وصناعة الغاز

وفي نوفمبر الماضي، قال أوليج أوزيروف إن موسكو تقوم بخطوات نشطة لبناء التعاون مع أفريقيا ، والمجالات الواعدة هي الطاقة وصناعة الغاز وصناعة الطائرات.

وأضاف سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، في كلمته خلال المؤتمر الدولي لحزب روسيا الموحدة تحت شعار القضايا الملحة للأمن الدولي في سياق عدم الاستقرار الجيوسياسي، أن الخارجية الروسية بالتعاون مع السلطات الفيدرالية تواصل في الوقت الراهن اتخاذ خطوات نشطة لبناء تعاون كامل النطاق ومتبادل المنفعة بين بلادنا.

ولفت "أوزيروف" إلى أنه يتم خلال ذلك إنشاء أشكال ومجالات جديدة للتعاون، وتابع: ومن بين المجالات الواعدة للتعاون، يمكن الإشارة إلى قطاعات الطاقة والزراعة، واستخدام الثروات الباطنية وصناعة الغاز والبنية التحتية للنقل وصناعة الطائرات وصناعة السيارات والكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية كمجالات واعدة.

- لافروف يبحث مع نظيره الهندي التجارة والمشاريع المشتركة في مجال الطاقة

وقالت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، سيبحث مع نظيره الهندي،، المسائل المتعلقة بالتجارة المشتركة، واستخدام العملات الوطنية في الحسابات المتبادلة.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن اللقاء سيجري في موسكو ، وخلاله سيتم كذلك بحث المشاريع الواعدة في قطاع الطاقة، وخاصة في الجرف القطبي الشمالي وفي الشرق الأقصى الروسي.

وأضاف البيان: "سيناقش وزيرا خارجية روسيا والهند سبل تعزيز التعاون في المجالات الرئيسية، وكذلك سيتم بحث جدول الاتصالات القادمة بين الجانبين".