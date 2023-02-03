أحمد عصام ويوسف إسماعيل يودعان «كابيتانو مصر» بعد الهزيمة

استطاع اللاعب أيمن علي، الحصول على الشارة الذهبية ضمن فريق "مسعد نور" الذي يتولى تدريبه الكابتن عبد الستار صبري، وبهذه الإشارة ضمن هذا اللاعب بقاءه مع الفريق في مباراة اليوم بالرغم من خسارتهم أمام فريق "أبو جريشة" وضمانه البقاء أيضاً الأسبوع القادم حتى إذا تعرض فريقه للخسارة مرة أخرى.

واستبعد الكابتن عبد الستار صبري اثنين من أبناء فريقه ليودعوا "كابيتانو مصر" بعد خسارة الفريق اليوم أمام "أبو جريشة" بثلاثية نظيفة، ولهذا تم استبعاد اللاعب أحمد عصام واللاعب يوسف إسماعيل.

استبعادات اليوم من "كابيتانو مصر"

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية، من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

"كابيتانو مصر"

يذكر أن كابيتانو مصر أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.