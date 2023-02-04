السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» والقنوات الناقلة

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد

يواصل مسلسل وبينا ميعاد الذي يخوض بطولته كوكبة من نجوم الفن عرض حلقاته والتي تصدرت التريند على مدار الأسابيع الماضية وتصدر اسم المسلسل محركات البحث الشهيرة.

 

ويقدم “الدستور” في السطور التالية مواعيد عرض المسلسل الدرامي “وبينا ميعاد” والقنوات الناقلة للعمل:

 

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد من يوم السبت حتى يوم الأربعاء من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة DMC العامة، فيما يعرض عبر قناة  DMC Drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، كما يعرض مسلسل وبينا ميعاد عبر منصة WATCH IT الرقمية.

 

تردد قنوات DMC الفضائية

ويقدم “الدستور” في السطور التالية تردد قناة dmc الفضائية 2023 على النايل سات:

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • تردد القناة: 12092
  • معدل الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5 – 6
  • معدل الترميز: 27500.

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قصة وأحداث مسلسل وبينا ميعاد

وتدور قصة وأحداث المسلسل الدارمي “وبينا ميعاد” حول أم مصرية لديها 4 فتيات وهي النجمة شيرين رضا، وتصادف مع أب أرمل لديه 4 أبناء أيضا ويجسده النجم صبري فواز، وأخذنا العمل في قصص وحكايات متفرقة من داخل المجتمع، تستهدف إلقاء الضوء على طريقة تعامل الآباء والأمهات مع أبنائه، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي إنساني، ويحمل العمل الطابع العائلي بصبغة العلاقات المجتمعية والإنسانية.

أبطال وصناع مسلسل وبينا ميعاد

ويشارك في بطولة مسلسل “وبينا ميعاد” والذي يخرجه ويألفه المخرج هاني كمال وإنتاج "سكوير ميديا" إبراهيم حمودة وميريت أبوذكري وشامل شرف، بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية كل من:

  • النجمة شيرين رضا
  • النجم صبري فواز
  • النجم مدحت صالح والذي يقدم عدد من الأغنيات خلال أحداث المسلسل بالإضافة إلى تقديمه تتر المسلسل
  • الفنانة القديرة داليا رشاد
  • الفنانة بسمة
  • الفنانة هاجر الشرنوبي
  • الفنانة كنزي رماح
  • الفنانة داليا شوقي
  • الفنان خالد أنور
  • الفنانة وفاء صادق
  • الفنان محمد سليمان
  • الفنانة نادية رشاد
  • والعديد من الوجوه الجديدة
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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