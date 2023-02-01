الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ينطلق 11 فبراير.. مواعيد عرض مسلسل تياترو حصريًا على cbc

تياترو
تياترو

ينطلق عرض المسلسل الجديد "تياترو" حصريًا على قناة cbc، اعتبارًا من السبت 11 فبراير 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء.

مواعيد عرض مسلسل تياترو حصريا على cbc

مسلسل "تياترو" مكون من 30 حلقة، ويدمج ما بين الدراما والمسرح معا، حيث يضم عددًا كبيرًا من المواهب الشابة من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، بالتعاون مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما يتضمن العمل ظهور عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف خلال الحلقات.

المسلسل من بطولة عبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا وسليمان عيد وحمدي الميرغني وحجاج عبد العظيم وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وبدرية طلبة ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم ومحسن صبري ومحمد الصاوي وسعد الصغير ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة. ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

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وكشف الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو مسلسل “تياترو” والذي يعلق عليه الفنان القدير يحيى الفخراني “بصوته فقط” دعمًا للمواهب الشابة.

ومن المقرر عرض المسلسل عبر قنوات CBC  وCBC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

تفاصيل مسلسل تياترو

وأعلن الكاتب يسري الفخراني، عن عمل درامي جديد يحمل عنوان "تياترو"، اعتمادًا على المواهب، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال «الفخراني» في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مشروع درامي كبير ومهم، قريبًا إن شاء الله 22 وجهًا جديدًا في عمل درامي مختلف، مع 15 نجمًا و نجمة في مسلسل (تياترو) في 30 حلقة".

ويذاع مسلسل «تياترو» من السبت للأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء على قناة cbc العامة، على أن يذاع في تمام الساعة 11:00 مساء على قناة cbc دراما. 

تياترو تفاصيل مسلسل تياترو مسلسل تياترو موعد عرض مسلسل تياترو cbc

رئيس التحرير

وائل لطفي

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