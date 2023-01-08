مساعد رئيس المتحدة للإنتاج الفني يكشف تفاصيل مشروع مسلسل «تياترو»

كشف المنتج هشام سليمان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشؤون قطاع الإنتاج الفني، عن تفاصيل جديدة حول مشروع «تياترو» أضخم مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة يقدم مواهب جديدة للمرة الأولى تم اختيارهم بعناية فائقة وبغشراف من نقابة المهن التمثيلية.

تفاصيل مسلسل تياترو

وقال سليمان في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “اسمحوا لي ازف الخبر الحلو الثالث السنة دي 2023.. هتنبسطو أوي قريبا جدا إنكم هتتفرجوا على 22 موهبة جديدة من خريجي أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية) 22 موهبة فرضوا نفسهم بمشاريع تخرجهم في سنة تالتة وسنة رابعة وبعرض مسرحي اسمه المسرح وحشنا.. الصراحه كلهم أشطر من بعض.. ممثلين رائعين تحت قياده صديق العمر الدكتور أشرف زكي وتحول العرض لفكرة مسلسل عبقري تحت إشراف الأستاذ يسري الفخراني اللي تحمس للفكرة وتحمس للشباب”.

وتابع: «بمساعدة أكثر من 20 ممثل ضيوف شرف (أسماء كبيره جدا) تحمسوا للفكرة، لمساعدة المواهب اللي من وجهه نظري هيكسرو الدنيا فخور اني كنت جزء من العمل القادم ده، وإخراج العسل روؤف عبد العزيز، شكرا الشركة المتحدة لإعطاء الفرصه للشباب الموهوب، شكرا كل فريق العمل تياترو فعلا عمل يستحق المشاهدة ومواهب تستحق الدعم».

مسلسل "تياترو" من تأليف مجموعة من الشباب في ورشة عمل مكونة من إسماعيل ابراهيم وطارق علي ومحمد علي ومصطفى علي، ومن اخراج رءوف عبدالعزيز، وبطولة مجموعة من الشباب.

وكان الكاتب يسري الفخراني كتب قبل قليل، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، "مشروع درامي كبير ومهم، قريبًا إن شاء الله 22 وجهًا جديدًا، 22 موهبة في عمل درامي مختلف، مع 15 نجمًا ونجمة في مسلسل (تياترو) في 30 حلقة".