الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة: 272 مليون سائح محتمل يزور مصر خلال السنوات المقبلة

وزير السياحه والاثار
وزير السياحه والاثار

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تسعى لتحقيق زيادة فى الحركه السياحيه تتراوح بين 25 إلى 30% سنوياً، إضافة إلى بناء قطاع خاص قوي يقود صناعة السياحة في مصر.

وتابع وزير السياحة في تصريحات له، أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر لتنفيذ الاستراتيجية خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من الصناعة.

وأضاف أن هناك طلب سياحى على زيارة المقصد السياحي المصري، لافتاً إلى أن نتائج إحدى الدراسات التسويقية، مؤخرًا، أشارت إلى أن هناك 272 مليون سائح محتمل يرغب في زيارة مصر ولديهم معرفة واهتمام بالمقصد السياحي المصري.

وأوضح “عيسى” أنه تم تحديد دول هؤلاء السائحين المحتملين وهي 12 دولة تم الاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة، وتم تقسيمهم إلى 5 شرائح رئيسية ممن يبحثون عن استكشاف الثقافة والآثار(منتج السياحة الثقافية)، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات،  والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتمثل في إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

وزير السياحة والآثار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر الحركة السياحية طلب سياحى المقصد السياحي

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