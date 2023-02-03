الجمعة 03 فبراير 2023
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باحث ترجم 15 كتابًا للدفاع عن الرسول يطالب بنشرها بأسعار زهيدة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال صالح صابر زغلول، كاتب متخصص في سيرة الرسول، إنه نجح في ترجمة 15 كتابًا من تأليف كتاب غربيين، دافعوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنصفوه، لافتًا إلى أنه تتبع الكتب عن الرسول من مكتبة الكونجرس وكبريات المكتبات في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "هذه الكتب عن سيرة النبي بأسلوب ليس فيه دس السم في العسل، وإنما تتحدث عن سيرة النبي والقرآن والإسلام، بإنصاف".

وأردف: "لابد تكون موجودة في كل بيت، لنتمكن من الرد على الهجمات المتزايدة على النبي"، مطالبًا بتوفير الكتب بأسعار مخفضة.

ولفت إلى أن آخر هذه الترجمات، ترجمة لكاتب ظل 20 سنة في دراسة الأديان، وهو من أكبر علماء الغرب، جرب كل الأديان، ولم يعلن إسلامه، ومن هنا تنبع أهمية كتابه، حيث كتب أيضًا يعتذر لشخصية محمد.

من ناحيته، دعا الدكتور محمد الباز، وزارة الأوقاف، ومؤسسة الأزهر، لتبني دعوة زغلول، والعمل على نشره هذه الترجمات وتوزيعها بأسعار زهيدة.

وأشاد الباز، بالجهد الذي بذله الأستاذ صالح صابر زغلول، في كتابة وترجمة كتب تدافع وتوضح حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز هذه الكتب كتاب مترجم بعنوان "دفاع واعتذار لمحمد والقرآن"، وهو كتاب نادر حاربته أوروبا هو ومؤلفه لدفاعه عن الإسلام، وكتاب آخر بعنوان "المؤامرة لتدمير حكومات وأديان العالم"، من تأليف وليام غاي كار. 

كتب مترجمه الدفاع عن الرسول كتاب غربيين الباز اخر النهار

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