كهرباء مصر العليا: 30 مليون جنيه استثمارات لتحويل الكابلات خلال 2023

كشف المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس ادارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن خطة شركته لإحلال خطوط الهوائيات الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية خلال العام المالي 2022/2023 وذلك في 4 محافظات وهي (سوهاج ، قنا، الأقصر، أسوان).

وقال صدقي في تصريحات خاصة لـ «الدستور» إن المستهدف خلال العام المالي الحالي 2023-2022 القيام بـ 44 عملية تحويل للخطوط الهوائية للجهد المتوسط بإجمالي أطوال كابلات بلغت 22.66 كيلومتر وذلك ضمن عمليات المرحلة السابعة للمشروع.

وأشار “صدقي” إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 30 مليون جنيه وذلك بتمويل من وزارة التخطيط، وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري تم تنفيذ 8 عمليات بإجمالي أطوال بلغت 2.035 كيلومتر وبتكلفة 4.367 مليون جنيه .

وأكد رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن الشركة قامت منذ يوليو 2017 وحتي نهاية ديسمبر الماضي بعمليات تحويل بلغت 512 عملية تحويل بإجمالي أطوال للكابلات 188.79 كيلومتر وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك العمليات 202.226 مليون جنيه .

وتعد محافظة قنا صاحبة النصيب الاكبر من عمليات التحويل من حيث أطوال الخطوط التي تم تحويلها، حيث تم تحويل 48.330 كيلومترمن الخطوط الهوائية وبتكلفة بلغت 51.240 مليون جنيه ، في حين حلت محافظة سوهاج في المرتبة الثانية حيث تم تحويل45.304كليوم متر من الخطوط الهوائية وبتكلفة بلغت 44.660 مليون جنيه .