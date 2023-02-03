الأحد.. شادى مقار يناقش «العمل الأدبي وسوق الدراما» بمعرض الكتاب

يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، ورشة عمل بعنوان «العمل الأدبي وسوق الدراما»، ضمن البرنامج المهني للمعرض وذلك من الساعة الواحدة ظهر الأحد المقبل، حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا، داخل قاعة البرنامج المهنى “بلازا 1”.

ويدير الورشة الدكتور عماد الدين الأكحل، ويشارك خلالها الكاتب الروائي والمنتج شادى مقار، الذى يتحدث بخبرته عن أهمية الفكرة والسيناريو في الدراما وصناعة المحتوى المميز الذى يسهم فى الحراك الدرامي، وإنتاج الأعمال التى تسهم فى إعادة تشكيل الوعي والارتقاء والتطوير المستمر للقوى الناعمة المصرية.

كيفية تحويل الأعمال الأدبية إلى سينمائية وتليفزيونية

وتستعرض الورشة، طبيعة ونوعية الأعمال الأدبية التى تتناسب التحول إلى عمل تليفزيونى أو سينمائي، وطبيعة التعاقدات الحاكمة وكيفية تسويق الأعمال الأدبية للمنتجين، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام والصحافة للفت النظر لإنتاج الدار من أعمال، حيث يكشف «مقار» عن تفاصيل أحدث رواياته «الحبار» الصادرة عن مجموعة بيت الحكمة للثقافة.

وتأتى الرواية في قالب أدبي شيق، وعملًا دراميًّا مقروءًا في قالب حركي مليء بالإثارة والمغامرة؛ وتدور أحداثها في الزمن الحالي وهي تسلط الضوء على إحدى أخطر القضايا التي تواجه مجتمعاتنا، وتقع الرواية في 216 صفحة من القطع المتوسط، وهذه الرواية تصحب القارئ إلى عالم مثير، يواجه فيها البطل أخطارًا أراد أن يتصدى لها بنفسه، في عالمٍ تتشابك فيه الجريمة، والقانون، والمعاني الإنسانية الغائبة التي يثبت فيها البطل أنها لا تزال ممكنة.

ويشارك فى الورشة كلا من أحمد رشاد، والكاتب الصحفى محمد هشام عبيه، والكاتب إياد إبراهيم، والكاتبة الروائية نور عبد المجيد.

ويواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب، استقبال الجمهور حتى يوم 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، ويقام المعرض تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان قد افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتحمل الدورة الحالية شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.