بسبب لعبة إلكترونية.. طفل ينهى حياته شنقًا فى الغربية

لقي طفلٌ مصرعه بقرية كفر فيالة التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، بعد أن شنق نفسه بواسطة حبل داخل منزل أسرته، بسبب لعبة إلكترونية بواسطة هاتفه المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بمركز ومدينة المحلة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة الطفل "إبراهيم .م" طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة كفر فيالة الابتدائية بنطاق دائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزيِّ سمنود والمحلة والرائدين محمد عمارة، ومحمد هاشم، رئيسا مباحث مركز ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الطفل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام؛ لعرضه على الطب الشرعي.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.