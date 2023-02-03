الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المفوضية الأوروبية: روسيا تعاني من هزيمة استراتيجية وأوكرانيا صامدة

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن أوكرانيا تعد نموذجًا للإلهام في أوروبا، مشيرة إلى أن الشعب الأوكراني يعاني بسبب الحرب.

وأضافت خلال القمة الـ24 بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» الجمعة، أن روسيا تعاني من هزيمة استراتيجية، بينما أوكرانيا صامدة وتتحدث عن مستقبلها نحو الاتحاد الأوروبي.

رئيسة المفوضية الأوروبية: سيتم توزيع 50 مليون مصباح في جميع أنحاء أوكرانيا

 وتابعت: «نحن هنا لنتحدث عن المستقبل الأوكراني، وهذا ربما يساوي كل خطابات العالم»، مؤكدة أن الواقع يفرض علينا العمل على أرض الواقع في مسألة الطاقة على سبيل المثال.
وأشارت إلى أنه سيتم توزيع 50 مليون مصباح في جميع أنحاء أوكرانيا، موضحة أن هذا من أجل ترشيد الكهرباء وتوفير ما يعادل إنتاج مفاعل نووي، بالإضافة إلى العمل في مجال توليد الطاقة.

روسيا أوكرانيا المفوضية الاوروبية الحرب الروسية الأوكرانية أورسولا فون دير لاين

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