المفوضية الأوروبية: روسيا تعاني من هزيمة استراتيجية وأوكرانيا صامدة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن أوكرانيا تعد نموذجًا للإلهام في أوروبا، مشيرة إلى أن الشعب الأوكراني يعاني بسبب الحرب.

وأضافت خلال القمة الـ24 بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» الجمعة، أن روسيا تعاني من هزيمة استراتيجية، بينما أوكرانيا صامدة وتتحدث عن مستقبلها نحو الاتحاد الأوروبي.

رئيسة المفوضية الأوروبية: سيتم توزيع 50 مليون مصباح في جميع أنحاء أوكرانيا

وتابعت: «نحن هنا لنتحدث عن المستقبل الأوكراني، وهذا ربما يساوي كل خطابات العالم»، مؤكدة أن الواقع يفرض علينا العمل على أرض الواقع في مسألة الطاقة على سبيل المثال.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع 50 مليون مصباح في جميع أنحاء أوكرانيا، موضحة أن هذا من أجل ترشيد الكهرباء وتوفير ما يعادل إنتاج مفاعل نووي، بالإضافة إلى العمل في مجال توليد الطاقة.