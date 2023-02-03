الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الفاتحة» وضربات جزاء.. تفاصيل مران الأهلى الأخير قبل مواجهة سياتل ساوندرز

مران الأهلي
مران الأهلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي، ظهر اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

وبدأ المران الجماعي بقراءة الفاتحة في أرض الملعب قبل أن يبدأ اللاعبون فقرات المران الجماعي.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بالجهاز الفني واللاعبين في حضور الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمدة ١٠ دقائق قبل خوض التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أوكلاند سيتي، تدريبات خاصة ضمن فقرات المران الجماعي الذي استمر لمدة ٤٥ دقيقة قبل أن ينتظموا في برنامج استشفائي لتفادي الإرهاق.

وخاض باقي اللاعبين تدريبات متنوعة، أعقبتها فقرة للتصويب بالكرة على المرمى وأخرى للكرات العرضية.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية متنوعة ضمن فقرات المران.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني، فقرات المران الجماعي للأهلي بالتدريب على ركلات الترجيح.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

الأهلي في المونديال| السماح لوسائل الإعلام بحضور جزء من تدريبات الفريق اليوم

الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قال إن مران الفريق الرئيسي ظهر اليوم الجمعة سيكون مفتوحا لوسائل الإعلام المغربية والعالمية لمدة ربع ساعة من بداية المران، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وكان الجهاز الفني قد استأنف تدريباته أمس الخميس بدون راحة، حيث خاض اللاعبون تدريبات على مجموعتين بين الملعب والجيم استعدادا لمواجهة سياتل الأمريكي.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت في افتتاح مبارياته بالبطولة وأحرز الأهداف حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وحصل محمد شريف على رجل المباراة بعد تألقه.

مران الفريق الاهلى مونديال الاندية ستاد ابن بطوطة المغرب سياتل ساوندرز

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