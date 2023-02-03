يبحث عدد كبير من عشاق القلعة الحمراء عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليا على ملاعب دولة المغرب وذلك عقب فوزه على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل القارة أوقيانوسيا 3 أهداف نظيفة في أولى مباريات النسخة الـ 18 من البطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية 2023

أعلنت المدير الفني لنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر القائمة النهائية للاعبين المشاركين في المباراة التي تجمع الأهلي بنادي سياتل ساوندرز بطل قارة امريكا الشمالية ضمن منافسات الربع النهئاي في النسخة الـ 18 من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب وهى كما يلي:-

حراسة المرمي : محمد الشناوي.

خط الدفاع : على معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط : أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم : أحمد عبد القادر، محمد شريف، حسين الشحات.

يذكر أن اللاعب محمد هاني قد خضع للفحص الطبي الشامل والذي أكد سلامته من الإضابة وجاهزيته لخوض المباراة القادمة.

موعد مباراة الأهلي وستايل ساوندرز في مونديال الأندية 2023

يطلق حكم مباراة نادي الأهلي المصري وصيف القارة الإفريقية ونادي ستايل ساوندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن نادي الأهلي قد فاز على نادي أوكلاند سيتي في اولى مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بـ 3 أهداف مساء الأربعاء الماضي الموافق 1 فبراير 2023 والتي تستمر حتى يوم 11 من نفس الشهر.

حكم مباراة الأهلي وستايل ساوندرز في كأس العالم للأندية

عقب إعلان قائمة تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية 2023 أعلن الفيفا طاقم تحكيم وحيث يحكم المباراة أنتوني تايلور ويعاونه الثنائي الأتجليزي جاري بيسويك وآدم نون والفرنسي نينج ماجستر حكما رابعا و الأيطالي ماسيميليانو إيراتي لتقنية الفيديو ويساعده جيروم بريسارد والمغربي رضوان جيد ومواطنه مقران جواري.

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