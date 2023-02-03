الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية 2023 

الأهلي
الأهلي

يبحث عدد كبير من عشاق القلعة الحمراء عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليا على ملاعب دولة المغرب وذلك عقب فوزه على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل القارة أوقيانوسيا 3 أهداف نظيفة في أولى مباريات النسخة الـ 18 من البطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية 2023 

أعلنت المدير الفني لنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر القائمة النهائية للاعبين المشاركين في المباراة التي تجمع الأهلي بنادي سياتل ساوندرز بطل قارة امريكا الشمالية ضمن منافسات الربع النهئاي في النسخة الـ 18 من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب وهى كما يلي:-

  • حراسة المرمي : محمد الشناوي.
  • خط الدفاع : على معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.
  • خط الوسط : أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية.
  • خط الهجوم : أحمد عبد القادر، محمد شريف، حسين الشحات.

يذكر أن اللاعب محمد هاني قد خضع للفحص الطبي الشامل والذي أكد سلامته من الإضابة وجاهزيته لخوض المباراة القادمة.

الأهلى فى المونديال: محمد شريف رجل مباراة أوكلاند سيتى

بعد أوكلاند.. موعد مباراة الأهلى وسياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية

موعد مباراة الأهلي وستايل ساوندرز في مونديال الأندية 2023 

يطلق حكم مباراة نادي الأهلي المصري وصيف القارة الإفريقية ونادي ستايل ساوندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن نادي الأهلي قد فاز على نادي أوكلاند سيتي في اولى مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بـ 3 أهداف مساء الأربعاء الماضي الموافق 1 فبراير 2023 والتي تستمر حتى يوم 11 من نفس الشهر.

txt

تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة المجانية لمباريات بطولة كأس العالم للأندية

txt

200 مباراة فى البريميرليج.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام ولفرهامبتون

حكم مباراة الأهلي وستايل ساوندرز في كأس العالم للأندية

عقب إعلان قائمة تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية 2023 أعلن الفيفا طاقم تحكيم وحيث يحكم المباراة أنتوني تايلور ويعاونه الثنائي الأتجليزي جاري بيسويك وآدم نون والفرنسي نينج ماجستر حكما رابعا و الأيطالي ماسيميليانو إيراتي لتقنية الفيديو ويساعده جيروم بريسارد والمغربي رضوان جيد ومواطنه مقران جواري.

اقرأ أيضا 

تردد قناة css لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم للأندية

تشكيل الأهلي المتوقع تشكيل الأهلى الاهلى سياتل ساوندرز كأس العالم للأندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبد العزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

صور

ندوة مناقشة كتاب «قاهرة المماليك»

المئات يؤدون صلاة الجمعة فى معرض الكتاب

استمرار توافد المواطنين على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أمريكى من احتمالات اندلاع تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم