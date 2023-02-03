الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة المجانية لمباريات بطولة كأس العالم للأندية

تردد المغربية الرياضية
تردد المغربية الرياضية

يكثف البحث من قبل عشاق الساحرة المستديرة ومحبي النادي الأهلي عن تردد القناة المغربية الرياضية، لمشاهدة مباراة النادي الأهلي ضد سياتل الأمريكي في الربع النهائي لكأس العالم للأندية والتي تقام في المغرب.

 

موعد مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي 

وسيلتق الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف، يوم السبت 4 فبراير 2023 ، وسوف يلعب  اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة و سيذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 

وفي وقت سابق كشفت القناة الرياضية المغربية، عن نقل مباريات كأس العالم للأندية 2022 والتي يشارك فيها الأهلي ممثلا عن قارة إفريقيا، بعد حل في المركز الثاني بدوري أبطال إفريقيا.

 

القناة المغربية الرياضية المجانية

ونشرت الرياضية المغربية تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الفيفا يعتمد الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة المغربية كمنتج رسمي لمنافسات كأس العالم الأندية و التي ستقام بالمغرب شهر فبراير القادم".

تردد قناة aea على النايل سات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023

تمتلك قناة المغربية الرياضيه العديد من الحقوق الحصرية التي تجعلها محل بحث مكثف من محبي الرياضة في المغرب وخارجها، وكذالك يتواجد شبكة كبيرة من المراسلين المميزين في مختلف دول العالم، لتغطية البطولات الكبرى

 

تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة المجانية لمباريات بطولة كأس العالم للأندية المشارك فيها الأهلي: - 

تردد قناة المغربية الرياضية TNT 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11157 – 11476.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

 

تردد القناة المغربية الرياضية  TNT الرياضية الأرضية

تردد القناة: 10872

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

 

الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 

وقد فاز الأهلي المصري على فريق  أوكلاند سيتي  في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية 2023 ويلعب الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، حيث يشارك هذه المرة بعد أن حل وصيفا لقارة إفريقيا بعد إقامة البطولة في المغرب وفوز الوداد باللقب وهو ما منع تواجد الرجاء في المسابقة حيث تنص القواعد على عدم لعب فريقين من نفس البلد في نفس النسخة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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