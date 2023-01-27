الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قنوات الرياضية السعودية «SSC» الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2022

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، وخاصة جماهير النادي الأهلي، عن تردد قنوات الرياضية السعودية «SSC» الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2022، حيث أعلنت قنوات الرياضية السعودية، حصولها على حقوق بث مباريات مونديال الأندية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقرر إقامته بالمغرب، فى الفترة من 1 لـ 11 فبراير المقبل بمدينتي الرباط وطنجة.

ويشارك الأهلي المصري والوداد المغربي والهلال السعودي فى النسخة الحالية، وسبق للقناة السعودية أن بثت مباريات النسخة الماضية لمونديال الأندية، والتي أقيمت بالإمارات في فبراير الماضي، وستبث قناة SSC نقل نهائيات كأس العالم للأندية، إلى جانب القناة الرياضية المغربية التي حصلت أيضًا على الحقوق.

تردد قنوات الرياضية السعودية SSC الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2022

 

تردد قنوات الرياضية السعودية SSC على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات
التردد: 12523
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قنوات الرياضية السعودية SSC على عربسات

القمر الصناعي عربسات
التردد12418
الاستقطابأفقي
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ4/3

وستقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 1 و11 فبراير المقبل، بمدينتي الرباط وطنجة.

مدرب أوكلاند سيتى: قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

الفرق المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية 2022

وسيشارك في النسخة المقبلة لمونديال الأندية كل من الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، ريال مدريد الإسباني، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، الهلال السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

مواعيد مباريات مونديال الأندية

  • الأهلي ضد أوكلاند سيتي (الدور الأول) 1 فبراير
  • سياتل ضد الفائز من  الأهلي وأوكلاند (ربع النهائي) 4 فبراير
  • الوداد المغربي ضد الهلال السعودي (ربع النهائي) 4 فبراير

مواعيد مباريات نصف النهائي مونديال الأندية

  • فلامنجو × الفائز من الوداد والهلال 7 فبراير
  • ريال مدريد × الفائز من سياتل و(الأهلي وأوكلاند) 8 فبراير

وسيستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي، يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير، على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني للبطولة، على أن يلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع الهلال السعودي، في الدور ذاته.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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