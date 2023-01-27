مدرب أوكلاند سيتى: قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى

أكد الإسباني ألبرت ريرا، المدير الفني لأوكلاند سيتي النيوزيلندي، أن فريقه لديه تحد قوى عندما يواجه الأهلي، في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام ممثل الكرة المصرية.

وقال «ريرا»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: “نحن نعلم أننا سنلعب ضد فريق الأهلي الذي لم يهزم هذا الموسم. الأهلي لم يخسر في 15 مباراة في موسمهم الحالي، لذا كان معسكرًا رائعًا ومنحنا فرصة للمنافسة".

وأضاف رييرا: "الفريق يتفهم التحدي الذي يواجهنا ولدينا اعتقاد بأنه يمكننا تحقيق شيء إيجابي للغاية في الأول من فبراير عندما نواجههم في طنجة".

وكان أوكلاند سيتي النيوزيلندي، قد اختتم معسكره التدريبي في إسبانيا، أمس الخميس، استعدادًا لمونديال الأندية، حيث خاض خلال الفريق عدة مباريات ودية، كان آخرها، أمس، أمام الفريق الثاني لنادي برشلونة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعن المعسكر، قال رييرا: "كان هذا المعسكر التدريبي إيجابيًا للغاية بالنظر إلى أننا دخلناه قبل بداية الموسم. هذا هو بالضبط ما نحتاجه حقًا، لذلك نحن في مرحلة ما قبل الموسم وقبل الذهاب إلى كأس العالم.

وأضاف المدرب الإسباني: "لقد أمضينا عشرة أيام هنا وثلاث مباريات ودية مفيدة للغاية للاعبينا الذين لا يلعبون عادة على هذا المستوى. من المهم بالنسبة لهم أن يفهموا ما هو مطلوب للتنافس في المغرب وأعتقد أننا حققنا هذا الهدف" .

ووصلت بعثة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ظهر اليوم، إلى المغرب، وذلك استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية 2022.

ومن المقرر أن يلتقي أوكلاند سيتي نظيره الأهلي، يوم الأول من فبراير المقبل، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، التي سيحتضنها ملعب (ابن بطوطة) بطنجة.

وسيلتقي الفائز من المباراة الافتتاحية بين الأهلي وأوكلاند سيتي، فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني للبطولة.

وستقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة بين 1 و11 فبراير المقبل، بمدينتي الرباط وطنجة.