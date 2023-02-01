الأهلى فى المونديال: محمد شريف رجل مباراة أوكلاند سيتى

حصد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة أوكلاند سيتي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني لفريقنا في شباك أوكلاند سيتي بالدقيقة 56، بعد استغلاله تمريرة مميزة من حمدي فتحي مسددًا الكرة على يمين الحارس.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

وتقام مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.