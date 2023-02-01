مونديال الأندية: شبكة SSC تكشف عن معلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

كشفت شبكة قنوات SSC السعودية عن هوية المعلق الذي سيتولى التعليق على المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2022، والتي ستجمع الأهلي ونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وذكرت القناة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه تم إسناد مهمة التعليق للمعلق السعودي عيسي الحربين.

وأشارت الشبكة إلى أنه سيتم بث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، عبر قناتي SSC 1 و SSC 5 .

وستنطلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة المغربية، في افتتاح مونديال الأندية 2022.

وستقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير المقبل، بمدينتي الرباط وطنجة.

وسيشارك في النسخة المقبلة لمونديال الأندية، كل من الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، ريال مدريد الإسباني، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، الهلال السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند، مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف) في مباراة الدور الثاني، على أن يلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع الهلال السعودي في الدور ذاته، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.