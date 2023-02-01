الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال الأندية: شبكة SSC تكشف عن معلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية 2022

كشفت شبكة قنوات SSC السعودية عن هوية المعلق الذي سيتولى التعليق على المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2022، والتي ستجمع الأهلي ونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وذكرت القناة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه تم إسناد مهمة التعليق للمعلق السعودي عيسي الحربين.

وأشارت الشبكة إلى أنه سيتم بث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، عبر قناتي SSC 1 و SSC 5 .

وستنطلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة المغربية، في افتتاح مونديال الأندية 2022.

وستقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير المقبل، بمدينتي الرباط وطنجة.

وسيشارك في النسخة المقبلة لمونديال الأندية، كل من الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، ريال مدريد الإسباني، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، الهلال السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند، مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف) في مباراة الدور الثاني، على أن يلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع الهلال السعودي في الدور ذاته، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

قنوات ssc السعودية الاهلى أوكلاند سيتي النيوزيلندي أوكلاند سيتي عيسي الحربين كأس العالم للأندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة 2023؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

صور

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

«القبة الحديدية» الإسرائيلية تعترض صاروخًا أطلق من غزة