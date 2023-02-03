الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

200 مباراة فى البريميرليج.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام ولفرهامبتون

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد فريق ليفربول للحلول ضيفًا على ولفرهامبتون، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام الخامسة من مساء غد السبت، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول للعودة لسكة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث غاب عنه الفوز في آخر 3 مباريات بالهزيمة في مباراتين والتعادل في مباراة.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ولفرهامبتون؟

كما يرغب محمد صلاح في العودة للتسجيل بعدما فشل في تسجيل أي هدف منذ السابع من يناير، تحديدًا عندما هز شباك ولفرهامبتون في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويرغب في العودة للتسجيل من بوابة نفس الفريق الذي سجل فيه آخر هدف، في مباراة ستكون استثنائية بكل المقاييس لـ "مو".

مباراة ليفربول وولفرهامبتون ستكون استثنائية لـ محمد صلاح، حيث سيسجل مشاركته رقم 200 مع الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، ليصبح اللاعب رقم 17 فقط في تاريخ النادي الذي يحقق ذلك الإنجاز في تلك المسابقة.

وشارك محمد صلاح في 199 مباراة بقميص ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، مسجلًا 125 هدفًا، إضافة لصناعته 54 آخرين.

محمد صلاح سيحاول جعل تلك الليلة مميزة أمام فريق ساهم في تسجيل 4 أهداف بشباكهم في آخر 4 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي (سجل هدفين وصنع مثلهما)، فحال تسجيله هدفًا على الأقل، سيتصدر قائمة هدافي ليفربول خارج الأرض في مباريات بريميرليج بالتساوي مع مايكل أوين برصيد 55 هدفًا، ويمكنه الانفراد بذلك الرقم حال تسجيله هدفين.

ويُعد محمد صلاح ثاني هدافي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بمسمى بريميرليج بتسجيل 125 هدفًا، خلف روبي فاولر متصدر القائمة بفارق 3 أهداف فقط، حيث يسعى للاقتراب منه في ذلك الرقم، وأيضًا من مركزه السادس في قائمة الهدافين التاريخيين لـ الريدز في كل المسابقات.

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