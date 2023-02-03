الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أرتيتا ملمحًا لتمديد عقد الننى: تلك طريقتنا عندما تكون الأمور صعبة

محمد النني
محمد النني

لمح الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، لتمديد ناديه عقد لاعبه محمد النني، بعد إصابة الأخير.

وكان نادي أرسنال قد أعلن، يوم الثلاثاء، خضوع محمد النني لعملية جراحية ناجحة، بعد معاناته من إصابة خطيرة في ركبته اليمنى، وسيتم إبعاده لفترة طويلة من الزمن عن الملاعب، دون تحديد مدة غيابه، لكن تقارير صحفية أكدت أن المحترف المصري لن يُشارك في أي مباراة أخرى مع "الجانرز" خلال هذا الموسم، ليتوجه النادي اللندني لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع الإيطالي جورجينيو قادمًا من تشيلسي.

- تقارير تشير إلى أن سيفعل خيار تمديد العقد الخاص بمحمد النني

وذكرت تقارير صحفية أن نادي أرسنال سيفعل خيار تمديد العقد الخاص بمحمد النني، بعد إصابته الخطيرة وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

وقال أرتيتا عند سؤاله عما إذا سيترك الفريق لاعبه بدون ناد أثناء فترة تعافيه من الإصابة، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام إيفرتون،"هل نمدد عقد محمد النني مع إصابته؟ طريقتنا في التعامل مع الناس هي بذل أقصى ما يمكن لهم وعندما يكون الأمر مختلفًا وتصبح الأمور صعبة، أعتقد أن النادي يجب أن يتصرف بشكل جيد في تلك المسألة".

ويستعد فريق أرسنال لمواجهة مضيفه إيفرتون، غدًا السبت، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

وعن استقدام جورجينيو لتعويض إصابة النني، قال: "منذ سنوات عديدة علمنا في هذا السوق أنه عليك التكيف والاستعداد، كانت لدينا مباراة كبيرة مع آخر الأخبار عن إصابة محمد النني، وكنا بحاجة إلى لاعب في هذا المركز، جورجينيو لاعب كنت دائما معجبا به".

ووقع النني على تمديد عقده مع أرسنال نهاية الموسم الماضي، حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

محمد النني شارك هذا الموسم في 5 مباريات مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، 4 منها كبديل و1 كأساسي بمجموع 111 دقيقة.

ميكيل أرتيتا أرتيتا ارسنال محمد الننى النني

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