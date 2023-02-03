الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل صدمه قطار فى أوسيم

قطار
قطار

لقي عامل مصرعه بعد أن صدمه قطار بسبب عبوره من معبر غير شرعي بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، وجرى نقل جثمانه إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة باصطدام قطار بشخص، ولقى مصرعه في الحال.

وأمر العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم، التوجه سريعًا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الجثة أشلاء لعامل، بسبب عبوره من معبر غير شرعي، اصطدم به القطار الآتي من إيتاي البارود في اتجاه بشتيل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أوسيم، ولا يوجد توقف لحركة القطارات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عامل محافظة الجيزة المستشفى اللواء محمد الشرقاوي النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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