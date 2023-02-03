«ذا ناشونال»: استثمار المصريين فى الذهب ارتفع 83% فى 2022

قالت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية، إن استثمار المصريين في الذهب بنسبة 83% في عام 2022 بعد انخفاض العملة، حيث كان خفض قيمة العملة جزءًا من حزمة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة لجعل البلاد مؤهلة للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر.

وقال تقرير لمجلس الذهب العالمي إن الطلب على الذهب في مصر ارتفع بنسبة 83% في عام 2022، حيث سجل الجنيه مستويات قياسية مقابل الدولار وارتفع التضخم بشكل حاد.

وذكر التقرير أن المصريين لجأوا إلى الذهب لتجنب عدم اليقين بشأن العملة المحلية، حيث شكلت سبائك الذهب والعملات المعدنية الجزء الأكبر من المشتريات.

- المستثمرون المتداولون في الذهب بالبورصة قللوا ممتلكاتهم بعد زيادات أسعار الفائدة الأمريكية

وقال المجلس إنه بينما تحول مشترو السبائك والعملات إلى الذهب للتحوط ضد التضخم المرتفع القياسي، قلل المستثمرون المتداولون في الذهب المتداول في البورصة ممتلكاتهم بعد الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث إن الطلب على الذهب يتناسب عكسيًا مع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية.

وذكر التقرير أن الطلب على الذهب في مصر بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2022، وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ أول تخفيض لقيمة العملة في مارس الماضي، بينما ارتفع التضخم السنوي للمستهلك الحضري إلى 21.3% في ديسمبر، وكانت التخفيضات جزءًا من حزمة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة لجعل البلاد مؤهلة للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر.

- ارتفاع حاد في مشتريات العملاء في نوفمبر وديسمبر

من جهته قال محمد ماهر، صائغ في حي "الصاغة" بالقاهرة الإسلامية، لصحيفة ذا ناشونال، إنه لاحظ ارتفاعًا حادًا في مشتريات العملاء في نوفمبر وديسمبر، حيث جاء الناس يطلبون في الغالب المجوهرات المستعملة، لأنهم ليسوا مضطرين لدفع الضريبة الثابتة التي تفرضها الحكومة على مبيعات الذهب الجديد، كما لا يتعين عليهم دفع أي تكاليف عمالة على ذلك.

وقال ماهر: "لقد استنفدت بضاعتي من العناصر المستخدمة بشكل خطير خلال الشهرين، وقال إن هناك أيضًا زيادة ملحوظة في الطلب على سبائك الذهب، موضحًا أنه خلال الأوقات الأكثر استقرارًا اقتصاديًا، كان العملاء يميلون إلى شراء الذهب القابل للارتداء لأغراض الزينة.

وقال: "عندما تصبح الأوقات عصيبة، سيطلب الناس سبائك الذهب أو المجوهرات المستعملة، لأن الاستثمار يصبح محور تركيزهم الأساسي وينسون المزيد من الأفكار التافهة".

وارتفع إجمالي الاستثمار في الذهب على أساس سنوي في الشرق الأوسط بنسبة 42%، وهو ما يرجع في جزء كبير منه، وفقًا للتقرير، إلى مكاسب ثنائية الرقم في الربع الأخير من عام 2022 لمصر وإيران، كما ارتفع استثمار تركيا في الذهب بنسبة 35%

ومع ذلك، شهدت الأسواق الأمريكية والأوروبية أكبر زيادة في الاستثمار في الذهب، حيث سجلت مشتريات سبائك الذهب والعملات المعدنية مجتمعة مستوى قياسيًا بلغ 427 طنًا في عام 2022، وفقًا للتقرير، وكان الرقم القياسي السابق 416 طنًا في عام 2011.