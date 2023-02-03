الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يمنح مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لمستشفى الداخلة العام

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد مستشفي الداخلة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة لمستشفي الداخلة العام للإطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتواجد الأطقم الطبية، يرافقه الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز.

 

وقرر المحافظ منح مكافأة تشجيعية قدرها 50 ألف جنيه لدعم احتياجات المستشفى وتشجيع الفريق الطبي والعاملين، تقديراََ لما تلاحظ من أداء متميز و إنضباط بالعمل داخل أقسام المستشفى. كما التقى بعض المرضى المتواجدين واطمئن منهم على مستوى الخدمة وعدم وجود أي معوقات.

 

في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية والتوسع في تنفيذ مبادرات خفض أسعار اللحوم والسلع التموينية.
تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس مركز بلاط، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة"مصرية ماركت" ، للإطمئنان على توافر كافة السلع للحد من إرتفاع الأسعار و القضاء على الممارسات الإحتكارية.

 

وشدد الزملوط على توفير كافة السلع الموجودة بالشركة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بالقرى، فضلاً عن توفير اللحوم الطازجة والخضروات بهذه المنافذ بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وفي سياق اخر قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية بمركز بلاط وذلك لمتابعة المشروعات الخدمية الجارية، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

حيث تفقد منطقة تنيدة القديمة غير المخططة لبحث تطويرها وإزالة مباني الخطورة على مساحة ١٨ ألف م٢ واستغلالها في إقامة منشآت خدمية لصالح أهالي المنطقة ومنها دار مناسبات ومنتزه وملعب رياضي ، ووجه المحافظ بتخصيص منطقة خارج القرية كتعويضات للمواطنين، مع الحفاظ على المعالم التراثية التاريخية بالمنطقة مثل أقدم طاحونة ومنزل والتي تعد من أقدم معالم المحافظة.

كما وجه الزملوط بتجميل وتطوير مدخل منطقة آثار ما قبل التاريخ بدرب الغباري وعمل لاند سكيب لإضفاء لمسة جمالية.

محافظ الوادي الجديد بزيارة مفاجئة الخدمة الطبية تواجد الاطقم الطبية منح مكافأة تشجيعية لدعم احتياجات المستشفى

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وائل لطفي

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