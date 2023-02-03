الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

8 أيام إجازة.. إجازات شهر فبراير 2023

إجازة
إجازة

ينال البحث عن إجازات شهر فبراير 2023 اهتمام الكثيرين، خاصة أن هذا الشهر ينتهي عند 28 يومًا فقط، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن عدد الإجازات المتبقية فيه مع صغر أيامه.

إجازات شهر فبراير 2023

نعرض لكم في التقرير التالي إجازات شهر فبراير 2023، سواء الرسمية أو ضمن مناسبات معينة خلال هذا الشهر.

8 أيام عطلات رسمية خلال شهر فبراير 2023، ويتبقى 20 يومًا فقط في الشهر لأيام العمل الرسمية، مر منهم بالفعل يومان بانتهاء الخميس 2 فبراير.

وتبدأ الإجازة الرسمية الأولى في شهر فبراير بداية من الجمعة الموافق 3 فبراير 2023، ويكون معها يوم السبت الموافق 4 فبراير 2023.
 

الإجازات الرسمية خلال شهر فبراير 2023

وتكون باقي الإجازات الرسمية خلال شهر فبراير هي: 

الجمعة الموافق 10 فبراير 2023.

السبت الموافق 11 فبراير 2023.

الجمعة الموافق 17 فبراير 2023.

السبت الموافق 18 فبراير 2023.

الجمعة الموافق 24 فبراير 2023.

السبت الموافق 25 فبراير 2023.

والإجازات في شهر فبراير 2023 العطلات الرسمية فقط يومي الجمعة والسبت، ولا يوجد أي مناسبات خاصة خلاله.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال السنة 
 

الإثنين 17  أبريل 2023.

عيد شم النسيم

الجمعة 21 أبريل - الأحد 23  أبريل 2023

عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 25 أبريل 2033

عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الإثنين 10 مايو 2023

عيد العمال

الثلاثاء 27  يونيو - السبت 1 يوليو 2023.

عيد الأضحى المبارك

الجمعة 30 يونيو 2023

وكيل «رياضة الغربية» يعلن عن خطة عمل المديرية خلال إجازة نصف العام

ثورة 30 يونيو

الأربعاء 19  يوليو 2023

رأس السنة الهجرية

الأحد 23  يوليو 2023.

عيد ثورة 23  يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

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