8 أيام إجازة.. إجازات شهر فبراير 2023
ينال البحث عن إجازات شهر فبراير 2023 اهتمام الكثيرين، خاصة أن هذا الشهر ينتهي عند 28 يومًا فقط، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن عدد الإجازات المتبقية فيه مع صغر أيامه.
إجازات شهر فبراير 2023
نعرض لكم في التقرير التالي إجازات شهر فبراير 2023، سواء الرسمية أو ضمن مناسبات معينة خلال هذا الشهر.
8 أيام عطلات رسمية خلال شهر فبراير 2023، ويتبقى 20 يومًا فقط في الشهر لأيام العمل الرسمية، مر منهم بالفعل يومان بانتهاء الخميس 2 فبراير.
وتبدأ الإجازة الرسمية الأولى في شهر فبراير بداية من الجمعة الموافق 3 فبراير 2023، ويكون معها يوم السبت الموافق 4 فبراير 2023.
الإجازات الرسمية خلال شهر فبراير 2023
وتكون باقي الإجازات الرسمية خلال شهر فبراير هي:
الجمعة الموافق 10 فبراير 2023.
السبت الموافق 11 فبراير 2023.
الجمعة الموافق 17 فبراير 2023.
السبت الموافق 18 فبراير 2023.
الجمعة الموافق 24 فبراير 2023.
السبت الموافق 25 فبراير 2023.
والإجازات في شهر فبراير 2023 العطلات الرسمية فقط يومي الجمعة والسبت، ولا يوجد أي مناسبات خاصة خلاله.
قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال السنة
الإثنين 17 أبريل 2023.
عيد شم النسيم
الجمعة 21 أبريل - الأحد 23 أبريل 2023
عيد الفطر المبارك
الثلاثاء 25 أبريل 2033
عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)
الإثنين 10 مايو 2023
عيد العمال
الثلاثاء 27 يونيو - السبت 1 يوليو 2023.
عيد الأضحى المبارك
الجمعة 30 يونيو 2023
ثورة 30 يونيو
الأربعاء 19 يوليو 2023
رأس السنة الهجرية
الأحد 23 يوليو 2023.
عيد ثورة 23 يوليو 1952
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
عيد المولد النبوي الشريف
الجمعة 6 أكتوبر 2023
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)