التصريح بدفن جثة شاب توفى بجرعة مخدرات زائدة فى الطالبية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في منطقة الطالبية، كما استعجلت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وشهدت منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، مصرع شاب إثر تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي "م.م"، 30 عامًا.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة أودت بحياته، ولا شبهة جنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.