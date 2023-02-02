الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أبعدية الجن» و«الأرواح المتمردة».. أعمال أدبية تثير رعب الأطفال بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أثارت بعض الكتب والروايات الأدبية التي تحمل عناوين غريبة بعض الشيء، المعروضة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حفيظة بعض أولياء الأمور والأطفال الحاضرين بقاعة ٥، حيث جناح الطفل، وحملت بعض الروايات أسماء "أبعدية الجن" لأصحابها كاتيا ثابت ورواية صادق، كتاب "الأرواح المتمردة" لجبران خليل جبران، ويتم عرضهم في جناح البستاني للنشر والتوزيع .

وهي المعروضات التي أصابت بعض الأطفال بالريبة والقلق بسبب عناوينها، وتقول أحلام عاطف والدة أحد الأطفال: “اعتقد ان عرض هذه الأعمال الأدبية في جناح الطفل اختيار غير موفق بسبب ما تحمله من عناوين قد تناسب الفئات العمرية البالغة وليست الصغيرة، التي تحتاج إلى أعمال كتابية ذات طابع طفولي، أو كتب دراسية، وأود أن أوجه الشكر للمسئولين عن تنظيم هذا الصرح السنوي الكبير” .

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

 

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