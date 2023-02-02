الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن الضحية الثالثة فى حريق مستشفى النور المحمدى بالمطرية

الحادث
الحادث

صرحت جهات التحقيق بالمطرية، اليوم الخميس، بدفن جثة الضحية الثالثة شيماء حسن، في الحريق الذي نشب أمس داخل مستشفى النور المحمدي الخيري بمنطقة المطرية، وكشف تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتيجة الاختناق واستنشاق دخان الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب فى الطابق الأول والثاني نتيجة حدوث ماس كهربائي بغرفة الأشعة المقطعية بالدور الأرضي ونتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص هم شيماء حسن حسني، أحمد ماهر، طبيب، وشقيقه أيمن ماهر.ع، مصاب بحروق في أماكن متفرقة، واختناق ، وإصابة 32 مواطنًا، وتراوحت إصاباتهم بين حروق وكسور واختناقات وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة.

 

المطرية جثة الضحية الثالثة مستشفى النور المحمدي حريق

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