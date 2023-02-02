«الداخلية»: ضبط 163 قطعة سلاح ناري و367 قضية مخدرات في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

وحسب بيان وزارة الداخلية، ضبطت الحملة 367 قضية مواد مخدرة بإجمالي 411 متهما ضُبط خلالها 103 كيلو من مخدر الحشيش و74 كيلو من مخدر البانجو و20 كيلو من مخدر الهيروين و9 كيلو من مخدر الإستروكس و5 كيلو من مخدر الهيدرو و4 كيلو من مخدر الشابو، وكيلو واحد من مخدر الآيس وعدد 2528 قرصًا مخدرًا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 163 قطعة سلاح ناري بحوزة 134متهما في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 80442 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 6 متهمين، ارتكبوا 16 حادثا متنوعا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 40 متهما.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 53 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.