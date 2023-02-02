محافظ قنا يستقبل قافلة الأزهر الطبية ويوجه التحية لشيخ الأزهر والقائمين عليها

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الخميس، أعضاء قافلة الأزهر الطبيَّة القادمة من مشيخة الأزهر التي تقدم خدماتها بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظة قنا وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، على مدار أربعة أيام في قرى مراكز أبوتشت وقوص وقفط وقنا.

وأكَّد محافظ قنا، لدى استقباله أعضاء القافلة بمقر المحافظة، أهمية الدور الذي تقوم به القافلة، مشيدًا بنشاطها وحرصها على التمركز في القرى والمناطق البعيدة الأكثر احتياجًا، وتقديم الخدمات الطبيَّة المجانية المتكاملة للمرضى، مما يسهم بشكل فعال في تلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الطبية وتخفيف الضغط على المستشفيات وخدمة المواطنين.

وأعرب أعضاء قافلة الأزهر الطبية عن شكرهم وتقديرهم لما يقدمه محافظ قنا من أوجه الدعم وتيسير عمل القافلة ومتابعة عملها أولًا بأول، وأن أطباء الأزهر لن يتأخروا في تقديم كل الخدمات الطبيّة التي يحتاجها أبناء قنا والعمل حتى ساعات متأخرة للانتهاء من توقيع الكشف على كل من يقصد القافلة، وهذا ينبعث من دور الأزهر المجتمعي والإنساني في المجتمع، كما أهدت القافلة «مصحف الأزهر» للمحافظ تقديرًا لدوره ودعمه للقافلة.

وواصلت قافلة الأزهر الطبية عملها، صباح اليوم الخميس، من قرية حجازة بمركز قوص، والتي تقع على الجانب الشرقي من النيل، وهي من أكبر قرى محافظة قنا، وتبعد عن المحافظة نحو 40 كيلو، حيث تضم القافلة نخبة متميزة من (25) طبيبًا من أساتذة الطب وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر، و(6) فنيى تحاليل وتمريض، إضافة إلى الطاقم الإداري القائم على تنظيم القافلة، في (16) تخصصًا.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.