الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط «ديلر» عقاقير مخدرة عبر «فيسبوك»

ارشيفية
ارشيفية

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" تقوم بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد القائم بإدارة الصفحة المشار إليها وتبيّن أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) تخصص نشاطه فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة على النحو المشار إليه، وذلك من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية فيما بينه وبين عملائه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما تبين وجود (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) يقوم بمساعدته فى الترويج للمواد المخدرة بإستخدام دراجة نارية لنقل وتسليم الأدوية المهربة والمخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (3500 قرص مخدر ومؤثر – مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما – 2 هاتف محمول) ، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى الترويج، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على النحو المشار إليه والدراجة النارية لتسليم الأدوية لعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدي لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء.

وزارة الداخلي العقاقير الطبية رعاية الاحداث كرداسة بيع العقاقير الطبية فيس بوك

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