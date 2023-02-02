الحفيدة القاسية.. سيدة تستعين بصديقتها ورجلين لقتل جدتها العجوز بالإسكندرية

استعانت سيدة بأخرى وشابين للتخلص من جدتها العجوز بمنطقة كرموز بالإسكندرية، بدافع سرقتها واستولوا على مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي.

في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (ربة منزل "مسنة") تقيم بمفردها داخل الشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم وسرقة (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - مبلغ مالي) من داخلها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" – سيدتين "إحداهما حفيدة المجني عليها").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بمساعدة حفيدة المجني عليها المشار إليها، كما أرشدوا عن المسروقات (المشغولات الذهبية - الهاتف المحمول - جزء من المبلغ المالي المستولى عليه)، وقرروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.