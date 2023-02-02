اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي تصدر بيانا مهما وتطالب الجماهير بدعم الفريق

أصدرت اللجنة المؤقتة لنادي الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، اليوم الخميس، بيانًا هامًا إلى الجماهير.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

بدايــةً تُعـرب اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي عن خالـص تقديرهـا واحترامهــا لجماهيــر النادي الوفيــة وللجهاز الفني والإداري والذى لم يتخلــوا عن مسانــدة النـادى مهما كانت الظروف، ونعلم أن هناك حالة من القلق كانت سائدة لدى الجماهير بشأن صفقات الفريق الأول لكرة القدم.

هـذا الملف الذى شغــل بال جمهــور النـادى خلال يوم أمــس خاصـة بعـد التدخـل لــدى الاتحـاد المصــرى لكرة القــدم ومنطقــة كرة القـدم بالإسماعيلية لإتمام قيـد اللاعبيــن بسبب المشاكل المالية والتي لم نكن نتوقع جسامتها.

ويتـوجـه مجلـس إدارة النـادى الإسمـاعيلـى بخالـص العـرفـان والتقـديــر إلـى جمــاهيــره العـريضـة الداعــم الرئيــسـى للنـادى كمـا نــود تقـديــم خالــص الشـكـر للسيـــد الـلـواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على دعمه لخزينة النادى بمبلغ خمسة ملايين جنيه خصصها سيادتـه لمرتبات العامليـن بالنـادى دون سواهـم ووجب علينا أن نوضح ما تـم تنفيــذه خلال الساعات القليلة الماضية من قبل مجلس الإدارة منذ تولى مسئولية إدارة شئون النادى.

أولا.. تسلــم مجلـس إدارة النـادى الإسماعيلـى المهمــة أول أمس الموافــق 2023/1/30 فـى تمـام السـاعــة 7.15 مســاءََ بعـد انتهـاء عمليــة التسلـم والتسليــم بيــن مجـلـس الإدارة واللجــان المالية والقانونيـة والإداريــة المشكلـة من قبـل وزارة الشبـاب والرياضــة والتـى بدأت أعمالها فى تمام الساعة 9.00 صباحاً.

ثانيا.. فى اليوم الأول تم الاجتماع بلاعبى الفريق الأول والجهاز الفنى وتم صرف مكافأة الفوز على فريق الداخلية بناءًا علي طلب المدير الفني.

ثالثـا.. تــم عمـل جلسـات مـع بعـض اللاعبيــن علـى حده للحديـث معهــم عن إمكانيـة فسـخ تعاقدهم بالاتفاق الذى يرضى الطرفين أو الموافقــة علـى بيعهم لأنديــة أخــرى والتنــازل عن بعض مستحقاتهم المالية وكل هذا وفقاً لرؤية الجهاز الفني والتي هــي محل اعتبار أمام اللجنة.

رابعـا.. تمت الموافقـة على طلـب الجهاز الفنـى على دخـول الفريـق فى معسكـر مغلق لمدة ثلاثة ايام بالإسكندرية استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى بالدورى العـام وتدبيــر المبالغ المالية لهذا الأمر.

خامسـا.. تــم الاجتماع مـع الجـهـاز الفــنـى لمنـاقشـة أولـويــات اليـوم الأخيــر مـن فـتـرة الانتقالات الشتوية وتم الاتفاق على استمرار اللاعبين الذين يحتاجهم الفريـق ومحاولــة بيـع أو إعــارة بعـض اللاعبيــن، وشــدد المديـر الفنى على أن حصول لاعبى الفريـق عـلــى مستحقاتهم بالنسبة له أوْلى من استقدام اللاعبين الجدد والحصول علـى مقدمــات عقود مرتفعــة.

سادسـا.. تــم الاتفاق على أن يكــون التعاقـد مع لاعبيـن جـدد من خــلال المديـر الفنى واللجنة الفنية ولجنة التعاقدات وجميعهم اتفقوا علي ما وصلنا اليــه.

سابعا.. تم التعاقد مع اللاعبين كريم الديب والايفوارى سيرجى أكا، واتممنا تعاقـدات الفريـــق مـع كابتـن النادى الإسماعيلى وأحد الحراس التاريخيين للنادي محمــد صبحــى بعد موافقــة الجهـاز الفنـي والإداري ورغـبــة مجلـس الإدارة فـي إعـلاء القيــم والمبــادئ فمــن يزرع المعــروف يستحــق الشكر وأن محمد صبحى يستحـق أن يختتــم مشواره داخل جدران هذا النادى العظيم.

واخيراً نود أن نشكر جماهير هذا النادى العظيم ونطلب منهم الصبر والمساندة فى هذا التوقيت العصيب ونذكركم بأن أبواب النادى مفتوحة للجميع لكل من يرغب فى مساعدة هذا الكيان العريق وليس مساعدتنا فنحن مشجعيــن مثلكــم ولدينــا إصــرار على النجــاح ومساعــدة النـادي للخــروج من عثرتــه ولا وقــت لدينـــا للصراعات إطلاقــا فالنادى ملكا لكم وليس ملك أشخاص ولن نسمح بذلك مطلقـآ ونؤكــد أننـا لـم يكـن لدينـا أى رغبــة فى تولى المسئوليـة الصعبــة ولكن توكلنـا على رب العـــرش العظيـــم عندما كلفنا بهذه المهمة فى وقت حرج ودعونا جميعا نتوقف عن الحديث عمن قبـل المهمة ومن رفضها عمن هنأ ومن امتنع عن كل امور تعطل مسيرة النادى فجميعــنا نعشق هذا الكيان الذى يستحق كل التضحيات ولا وقت للمزايدة أو التخويــن.

والله علـى مــا نــقــول شــهــيـد.. وفق الله فريقنا فيما هو قادم.. اللجنة المؤقتــة

بيان اللجنة المؤقتة للإسماعيلي 1

بيان اللجنة المؤقتة للإسماعيلي 2

ويذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرر تعيين لجنة مؤقتة تدير نادي الإسماعيلي حتى إجراء الانتخابات المقبلة، خلف لمجلس الإدارة السابق المهندس يحيى الكومي، الذي تقدم هو ومجلسه باستقالة جماعية، على خلفية النتائج السيئة للفريق خلال رئاستهم للنادي.