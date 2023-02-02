الشباب والرياضة تختتم المهرجان الرياضي الترويحي لطلاب الكليات المتخصصة بجامعة كفر الشيخ

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بالاشتراك مع جامعة كفر الشيخ، فعاليات المهرجان الرياضي الترويحي لطلاب الكليات المتخصصة (كليات التربية الرياضية) بالجامعات المصرية للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، تحت شعار " شباب جامعات الجمهورية الجديدة “، والذي استضافته الجامعة خلال الفترة من ٣٠ يناير لــ ٢ فبراير الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ، الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي - رئيس جامعة كفر الشيخ.

وفي كلمته نقل احمد حسان تحيات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للطلبة والطالبات المشاركين في فعاليات المهرجان، مؤكداً حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سُبل الدعم لطلاب الجامعات المصرية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، مما يسهم في توثيق التعاون بين طلاب الجامعات ودعم قدراتهم، ورفع الكفاءة البدنية، وزيادة ممارسة النشاط الرياضي والترويحي لتخريج شباب قادر على تحمل مسئولية بلاده ، والذي يُساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات .

شهدت الفعاليات ورش تدريبية عن كيفية وطرق اعداد أخصائي ترويح رياضي، بالإضافة الي مجموعة من المسابقات والألعاب الترويحية الترفيهية (بابجى - كرة المجانيق - صوب صوب - هاجم وحاسب - حافظ علي المياه) ، بمشاركة ٣٥٠ طالباً وطالبة يمثلون ٣٦ كلية من كليات التربية الرياضية (بنين – بنات) بالجمهورية ( أسيوط - المنوفية - مدينة السادات - بنها - سوهاج - الزقازيق "بنين" - الفيوم - العريش - بني سويف - المنيا - المنصورة - الاسكندرية - الأزهر - طنطا - كفر الشيخ - السويس - جنوب الوادي - الوادي الجديد )، تم تقسيمهم جميعاً الي فرق بأسماء مختلفة تشجيعاً لهم علي العمل الجماعي، وزيادة التقارب والتعارف فيما بينهم .

شهد حفل الختام وتوزيع الجوائز الدكتور عبد الرازق دسوقي - رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد عبدالعال - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور على صبري أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد حسان - مدير عام الأنشطة الطلابية، الدكتور رشدي العدوي - وكيل كلية الزراعة والمنسق العام للأنشطة الطلابية، الدكتور عبد الحليم عكاشة - عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور صبحي سراج - رئيس قسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية، الدكتور مؤمن عبد الرحيم - مدير إدارة الكليات المتخصصة، اسراء صبري، محمد الهج الأخصائيين بالإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي، بالإضافة الي السادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومشرفي الكليات المشاركة في المهرجان .

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