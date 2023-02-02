«تمريض حلوان» تعقد برنامجا تدريبيا لتنمية مهارات برنامج محو الأمية

يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، آليات تأهيل وتدريب الطلاب والطالبات بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.

ونظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان برنامجا تدريبيا لطلاب وطالبات كلية التمريض وفقا للخطة المعتمدة للمشروع القومي لمحو الأمية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بالتنسيق والتعاون مع كلية التمريض بحضور ورعاية الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.

وهدف البرنامج التدريبي إلى تدريب طلاب وطالبات الكلية على مهارات إدارة مواقف التعليم والتعلم للدارسين الكبار بفصول محو الأمية للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدور الريادي والمتميز لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في التعامل مع القضايا المجتمعية، والتي يأتي في مقدمتها المشاركة في مواجهة مشكلة الأمية في مصر، موجهًا إلى ثقافة العمل التطوعي لطلاب وطالبات الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية.

وأكد قنديل أن المشاركة في مواجهة قضية الأمية في مصر مهمة قومية وخدمة مجتمعية وهو ما يجعل الجامعة تسعى دوما لبذل كافة المجهودات الممكنة للمساهمة في تحرير أبناء الوطن من الأمية في إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030 وفي إطار المشاركة ببرنامج محو الأمية في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأضاف أن تلك الدورات والفعاليات التي يعقدها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتنسيق مع الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية تهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات وتشجعيهم على المساهمة في مواجهة مشكلة الأمية في مصر كقضية قومية تسعى مختلف مؤسسات الدولة للقضاء عليها، بالإضافة إلى إزكاء قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات من خلال مشاركاتهم في قضايا المجتمع، إلى جانب تنمية ثقافة التطوع لدى الطلاب والطالبات لخدمة المجتمع والوطن.

وأكدت الدكتورة صفاء صلاح أن الهدف من هذه الدورة التدريبية إكساب طلاب وطالبات الكلية مهارات تعليم وتعلم الدراسين الكبار بفصول محو الأمية تمهيدا لالتحاقهم بالمشروع القومي لمحو الأمية كخدمة مجتمعية يقدمها طلاب وطالبات الكلية للمجتمع في إطار المشاركة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في مصر.

وأشارت إلى أن تلك الدورة التدريبية تسفر نتائجها عن تشجيع الطلاب والطالبات نحو العمل التطوعي للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية، وسوف تتوالى فعاليات الدورات التدريبية لتأهيل ودمج باقي طلاب وطالبات كلية التمريض للمشاركة مع باقي كليات الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية لخدمة المجتمع والوطن.