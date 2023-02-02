جامعة الإسكندرية تكرِّم رئيس شركة الصرف الصحي لجهوده بمقرر القضايا المجتمعية

كرّم الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومحمود عودة، مدير عام الوعي البيئي بالشركة، في إطار التعاون المثمر بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية في مجال ربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور بحضور الدكتور صلاح سليمان الأستاذ بكلية الزراعة والمنسق العام لمقرر القضايا المجتمعية بجامعة الإسكندرية.

وأوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أهمية مشاركة الجهات التنفيذية في مقرر القضايا المجتمعية للطلاب لرفع وعي الطالب بشكل نظري وعملي بدور الدولة في دعم المواطنين وتكوين عادات سلوكية إيجابية وربط الجانب الأكاديمي الذي يدرسه الطلاب بمتطلبات واحتياجات المجتمع ودعم بناء منظومة القيم عند النشء والأجيال التي هي أساس مستقبل الدولة وعمادها.

وأشار إلى دور شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في مقرر القضايا المجتمعية بندوات ومحاضرات تعريفية عن التحديات التي تواجهها منظومة الصرف الصحي من زيادات سكانية وبناء غير مخطط كان لهما أثر كبير علي البنية التحتية في الإسكندرية، ودعم الدولة الكبير لرفع كفاءة المنظومة وإستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية بخطط واضحة ومرحلية، بخلاف الزيارات الميدانية لمحطة التنقية الشرقية التي تعد أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية وإيضاح للمشروعات الجارية حالياً والتي سيكون لها أثر كبير في الحفاظ علي البيئة ودعم البنية التحتية لسنوات مقبلة.