الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأمريكى: واشنطن لا تسعى للحصول على قواعد عسكرية دائمة بالفلبين

لويد أوستن
لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تسعى للحصول على قواعد عسكرية دائمة في الفلبين.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، تأتي تصريحات أوستن عقب إعلان مانيلا وواشنطن في بيان مشترك، أن الفلبين سمحت للولايات المتحدة باستخدام 4 قواعد عسكرية إضافية على أراضيها.

- وزارة الدفاع الفلبينية تسمح للجيش الأمريكي باستخدام 4 من قواعدها العسكرية

وأعلنت وزارة الدفاع الفلبينية، الخميس، عن التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يسمح للجيش الأمريكي باستخدام 4 من قواعدها العسكرية وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تتفاوض مع الفلبين من أجل تأمين الاتفاق الذي سينقل مجموعات من القوات الأمريكية إلى مواقع في الفلبين.

وقالت قناة "الحرة" الأمريكية، إن وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن وصل  الأربعاء، إلى الفلبين، وذلك لإجراء محادثات حول نشر القوات الأمريكية في الفلبين.

ووفقًا لقناة الحرة، فإن لويد سوف ناقش مع الجانب الفلبيني نشر  المزيد من الأسلحة في قواعد الجيش الفلبينى، بهدف تعزيز تدابير الردع ضد الإجراءات الصينية المتزايدة تجاه تايوان وفي المحيطين الهندي والهادي.

أوستن قواعد عسكرية قواعد عسكرية دائمة الفلبين وكالة رويترز

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