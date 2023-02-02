أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بمصر قبيل صوم يونان

شهدت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر عددًا من الفعاليات خلال الفترة الحالية، وذلك قبيل بدئها صوم يونان والمعروف بصوم نينوي، والذي يحل في 6 فبراير 2023.

زار الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة السيدة العذراء أم النور، بالقطنة بطما.

وتفقد صاحب النيافة بيت الخدمات، التابع للكنيسة، بحضور الأب جيروم نصير، راعي الكنيسة، والأب فريد فايز، والأخوات الراهبات.

الأنبا توما حبيب يتفقد مستشفى العائلة المقدسة الخيري بنزلة خاطر بطهطا

كما زار الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، زار مستشفى العائلة المقدسة الخيري، بنزلة خاطر بطهطا، التابعة للمطرانية.

جاء ذلك بحضور الأب فريد فايز، والأب روماني عدلي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بنزلة خاطر، والأخوات الراهبات.

وكان قد تفقد أول أمس، المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين.

ورافقه في الزيارة الأب نبيل رفول، راعي كنيسة مار مارون، بمصر الجديدة، ورئيس البطرخانة والرسالة المارونية، بمصر، والسيد جورج ضرغام، الأمين العام للمركز الماروني اللبناني للثقافة الإعلام.

وتفقد وفد الكنيسة المارونية بمصر أجنحة المعرض، كما زاروا عددًا من دور النشر أبرزها: دار البستاني للنشر والتوزيع، دار نور الحياة، دار لوغوس، دار الأكويني، ومنشورات المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية.

وكان قد ترأس أول أمس، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، يوم الخادم، التي نظمته اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر.

شارك في اليوم صاحبا النيافة الأنبا دانيال لطفي، مسؤول اللجنة، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وخدام التعليم المسيحي، من مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها غبطة البطريرك، أعقبها كلمة من نيافة الأنبا دانيال، أوضح فيها دور اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، والخدمات التي تقدمها، واللجان التابعة لها.

وقدم نيافة الأنبا باخوم، محاضرة حول وثيقة قداسة البابا فرنسيس في لقاء معلمي التعليم المسيحي بروما، سبتمبر ٢٠٢٢، تلاها عدد من الترانيم الروحية.

وانتهى اليوم بحوار مفتوح بين غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والخدام الحاضرين، حيث استمع غبطته إلى احتياجات وتساؤلات مسؤولي خدمة التربية الدينية، مؤكدًا لهم أهمية نقل الإيمان المسيحي، وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية إلى مخدوميهم، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية