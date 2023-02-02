الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

علي مدار اليوم.. مطار مرسي علم الدولي يستقبل 10 رحلات طيران

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الخميس 10 رحلات طيران دولية ضمن 70 رحلة بدأ المطار في استقبالها بداية من السبت الماضى حتى الجمعة، حيث تقوم السلطات المختصة بإنهاء إجراءات الوصول للسياح للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر. 

وكشفت جداول الرحلات اليومية استقبال المطار 4 رحلات خاصة ورحلتين من سويسرا ورحلة داخلية وأخرى من التشيك، ورحلة من هولندا وأخرى من إيطاليا ضمن الـ70 رحلة الأسبوعية. 

واستقبل مطار مرسى علم الدولى، الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية، ضمن الـ70 رحلة، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول للسياح الوافدين مع اتخاذ تطبيق الإجراءات الصحية، والأمنية ثم نقلهم للفنادق لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول تشغيل الرحلات اليومية بمطار مرسى علم الدولى، أمس، أنه ستصل إلى المطار رحلتين خاصتين، ورحلةخدمات بترولية، ورحلة من بلجيكا، و4 رحلات من بولندا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من ألمانيا ورحلة من هنغاريا.

رحلات طيران فنادق مرسى علم الدولي منتجعات البحر الأحمر مطار مرسى علم

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