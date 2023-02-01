الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الدوم: نجوم قطاع الأخبار بـ«المتحدة» يتألقون فى الدقيقة الواحدة

أحد المتسابقين في
أحد المتسابقين في برنامج الدوم

يعرض برنامج "الدوم" مرحلة تحدي الدقيقة الواحدة، وهي المرحلة الجديدة من برنامج اكتشاف المواهب بداية من غدٍ الخميس.

الدوم: نجوم لجنة التحكيم 
تضم لجنة التحكيم في فئة التقديم التليفزيوني عددًا من نجوم قطاع الأخبار بالشركة المتحدة وهم الإعلامي محمد سعيد محفوظ والإعلامي محمد عبدالرحمن والإعلامية ريهام السهلي.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها وتستقبل المواهب في المرحلة الرئيسية للبرنامج بداية من غدٍ الخميس في أولى الحلقات النهائية من البرنامج.

برنامج الدوم مرحلة تحدي الدقيقة الواحدة في مسابقات التمثيل والغناء، والتقديم التليفزيوني، وتضم لجنة تحكيم مسابقة التمثيل النجمة يسرا والمخرجة كاملة أبوذكري، والمخرج بيتر ميمي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الغناء في برنامج الدوم مرحلة تحدي الدقيقة الواحدة النجمة أنوشكا، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، وحميد الشاعري.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

وشهد "الدوم" خلال حلقاته الماضية إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

"الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، وتقدم الشركتان من خلاله مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

والبرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، وتقدم الشركتان من خلاله مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، وتقدم الشركتان من خلاله مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

التلي التشكيل التشكيلي اكتشاف المواهب إضافة الأ التحدى اكتشاف الموهوبين

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