هل زيادة الفائدة السبب الرئيسى فى خسارة أسهم الشركات العالمية؟.. خبير تكنولوجيا يجيب

أوضح الدكتور تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، أسباب خسائر أسهم شركات التكنولوجيا العالمية، قائلاً: "إن ارتفاع أسعار الفائدة تعتبر القشة التي قسمت ظهر البعير".

وأضاف تامر محمد خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الأسباب الرئيسية تتمثل في 2020، بداية جائحة كورونا، والارتفاع الخرافي لأسهم شركات التكنولوجيا في هذا التوقيت، حيث كانت تعتبر أكثر الشركات التي حققت مكاسب كبيرة، لافتاً إلى أن سهم شركة زووم كان بـ 66 دولارا، وصل وقتها إلى 559 دولارا، وكذلك الوضع في نيتفليكس ومايكروسوفت، حيث إن الأرقام متشابهة.

وأوضح أن عنوان المشكلة الأساسية، أن المستثمرين الذين ضخوا استثمارات كبيرة في شركات التكنولوجيا أثناء كورونا، أملاً في أن تستمر الجائحة أكثر من ذلك، هم في النهاية يحتاجون إلى تحقيق وجني أرباح، معقباً: "إذا نظرنا إلى أسعار الأسهم وقارنا بين أسعار الأسهم حاليًا وبين أسعارها في بداية 2020م، سنجد أن الأسهم أعلى مما كانت عليه في 2020م".