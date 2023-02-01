رئيس الوزراء الإسبانى يصل المغرب لتكريس «شراكة استراتيجية»

وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، إلى الرباط للمشاركة في اجتماع وزاري ثنائي رفيع المستوى تكريسًا "للشراكة الاستراتجية" بين المغرب وإسبانيا، بعدما طوى البلدان صفحة أزمة دبلوماسية حادة بسبب قضية الصحراء الغربية.

وجاء سانشيز على رأس وفد حكومي يضم عددًا من الوزراء الذين سيلتقون الخميس نظراءهم المغاربة في الاجتماع الرفيع المستوى الذي لم يلتئم منذ ثمانية أعوام.

ووفق ما أفاد بيان للديوان الملكي، فقد أشاد الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني قبيل وصوله الرباط، "بالمرحلة الجديدة للشراكة الثنائية" بين الجارين.

كما دعا العاهل المغربي رئيس الحكومة الإسبانية لزيارة المملكة مجددًا "في زيارة رسمية في أقرب الآجال"، من أجل "تعزيز العلاقات الثنائية (...) بمشاريع فعلية في مختلف المجالات".

ويكرس الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية المصالحة التي توصّلتا إليها في مارس الماضي، حين أعلن سانشيز عن تأييد إسبانيا مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلًا وحيدًا للنزاع في الصحراء الغربية.

كما يأتي هذا التقارب بين البلدين في سياق توتر العلاقات بين الرباط وباريس، الشريك التاريخي الآخر للمغرب.

وتتّهم الطبقة السياسية والإعلام المحلي باريس بالوقوف وراء توصية تبناها البرلمان الأوروبي مؤخرًا حول حرية الصحافة في المغرب، وادعاءات برشوة برلمانيين أوروبيين.

ويُتوقّع أن يتم التوقيع الخميس على عشرين اتفاقية لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب، وعقد شراكات في ميادين التعليم والثقافة، وفق ما أفادت مصادر حكومية إسبانية.

ملف الهجرة

كما سيتم التطرق خلال هذه القمة إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.

ويعدّ الملف الأخير استراتيجيًا في علاقات البلدين، إذ تراجع تدفق المهاجرين غير النظاميين على إسبانيا بنسبة 25 بالمئة في العام 2022، وفق أرقام رسمية إسبانية، بفضل استئناف التعاون الأمني بين البلدين في هذا المجال.