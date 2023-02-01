الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في نهاية التعاملات

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية، استقرارًا كبيرًا ليسجل 32.62 جنيه للشراء، و32.74 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري، حيث شهد سعر اليورو أمس تراجع طفيف أمام الجنيه المصري بقيمة 4 قروش.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

واستقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، أمام الجنيه ليسجل نحو 32.62 جنيه للشراء و32.74 جنيه للبيع في نهاية تعاملات اليوم.

وشهد سعر اليورو حالة من عدم الاستقرار نتيجة للتغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة من تداعيات سلبية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا إضافة إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية، التي نتجت عنها أزمة الوقود والطاقة الحالية التي تشهدها جميع البلدان الأوروبية مما أدى إلى غلق بعض المصانع وارتفاع في سعر اليورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، في نهاية التعاملات بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.44 جنيه للشراء، و 32.72 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.44 جنيه للشراء، و 32.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم مباشر الآن

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، في نهاية التعاملات استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي Cib

32.54 جنيه للشراء

32.83 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي

32.60 جنيه للشراء

32.82 جنيه للبيع

كما استقر سعر اليورو أمس الثلاثاء 31 يناير 2023، في نهاية التعاملات ببنك البركة ليسجل نحو 32.44 جنيه للشراء، و 32.55 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو شهد انكماشا أقل من التوقعات خلال شهر يناير الماضي، حيث سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.

اقرأ أيضا

سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-2-2023 في بداية التعاملات بالبنوك

سعر اليورو اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الأربعاء الجنيه المصري البنك المركزي المصري سعر اليورو مقابل الجنية المصري سعر اليورو اليوم مباشر الآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة