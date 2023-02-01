شهد سعر اليورو، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية، استقرارًا كبيرًا ليسجل 32.62 جنيه للشراء، و32.74 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري، حيث شهد سعر اليورو أمس تراجع طفيف أمام الجنيه المصري بقيمة 4 قروش.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

واستقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، أمام الجنيه ليسجل نحو 32.62 جنيه للشراء و32.74 جنيه للبيع في نهاية تعاملات اليوم.

وشهد سعر اليورو حالة من عدم الاستقرار نتيجة للتغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة من تداعيات سلبية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا إضافة إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية، التي نتجت عنها أزمة الوقود والطاقة الحالية التي تشهدها جميع البلدان الأوروبية مما أدى إلى غلق بعض المصانع وارتفاع في سعر اليورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، في نهاية التعاملات بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.44 جنيه للشراء، و 32.72 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.44 جنيه للشراء، و 32.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم مباشر الآن

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، في نهاية التعاملات استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي Cib

32.54 جنيه للشراء

32.83 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي

32.60 جنيه للشراء

32.82 جنيه للبيع

كما استقر سعر اليورو أمس الثلاثاء 31 يناير 2023، في نهاية التعاملات ببنك البركة ليسجل نحو 32.44 جنيه للشراء، و 32.55 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو شهد انكماشا أقل من التوقعات خلال شهر يناير الماضي، حيث سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.

اقرأ أيضا

سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-2-2023 في بداية التعاملات بالبنوك